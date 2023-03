« Le Sénégal a avancé parce vous êtes là, vous les femmes ! » : Macky Sall cajole Marième et toutes les femmes du Sénégal

Dans le cadre des premières Assises nationales de l'entrepreneuriat féminin et de l’autonomisation économique des femmes, organisées ce 07 Mars 2023 à l’Esplanade du Grand Théâtre Nationale, le chef de l'État était auprès des femmes. La grande cérémonie a compté la participation du Premier ministre Amadou Ba, de la Première Dame, Marème Faye Sall , de la ministre de la Femme, de la Famille, et de la Protection des enfants, Fatou Diané Gueye , des autorités administratives,, et de plusieurs responsables et groupements de femmes venues des 14 régions du Sénégal.









Lors de son discours, le Président Sall n’a pas tari d’éloges sur les femmes entrepreneures, leaders, qui contribuent au développement du pays.





« Le Sénégal a avancé parce vous êtes là, vous les femmes inlassables. Je sais ce que je dois à une mère, je sais ce que je dois à mon épouse Marième et ce que je dois à toutes les femmes qui m’ont accompagné dans ma carrière politique . Des femmes dont la profondeur et la sensibilité des idées, ont été d’une grande inspiration », a déclaré le chef de l'État.





Concernant le thème de cette année, le chef de l'État estime : « Nous devons porter la réflexion et l’action sur les moyens innovants permettant de donner un nouveau souffle au processus d’autonomisation des femmes et de faire progresser nos sociétés. Cette exigence s’impose pour l’avènement d’une planète 50-50 et l’atteinte des objectifs de développement durable ».