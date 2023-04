« Ô Allah (…) donne-moi le pouvoir » : La prière de Cellou Dalein Diallo à la Mecque [Vidéo]

Le pouvoir de retour aux civils à compter du 1er janvier 2023. C’est en tout cas la promesse du président de la transition guinéenne, le colonel Mamady Doumbouya. Une transition fortement souhaitée par la classe politique du pays avec en tête de liste l’opposant Cellou Dalein Diallo.





Présent à la Mecque pour y effectuer la Umra, le leader de l’UFDG a formulé des prières pour la réussite de ses ambitions : « Ô Allah (Dieu), souverain de tout, tu déchois qui tu veux, dans ta souveraineté tu donnes le Pouvoir à qui tu veux, je te prie donne-moi le Pouvoir. Fais-le à cause du mois saint de Ramadan, fais-le à cause de ton amour pour le prophète Mohamed (PSL) ».





Il ajoute : « Dieu, si tu me donnes le pouvoir, guide-moi sur le droit chemin, fais de moi un rassembleur et un réconciliateur entre tous les fils de la Guinée, dans la paix, la concorde, la cohésion. Fais de moi un dirigeant juste qui mettra le pays sur le droit chemin et le développement ».