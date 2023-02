« Oasis du désert » : Le projet innovant de GCO à Lompoul

Pour réduire l’impact de l’exploitation minière dans la zone de Lompoul, Grande Côte Opération (GCO) a décidé de développer le projet « Oasis du désert ». Dans cette optique, une convention a été signée ce jeudi 16 février 2023 entre la société d’exploitation minière et la Société d’Aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (SAPCO). L’objectif de cet accord est de préserver l’attractivité de la zone.





Le projet vise la mise en place, sur une superficie de 170 ha, d’une palmeraie, ainsi que d’une oasis sur 2000 m2. Le site abritera plusieurs activités. L’exploitation commerciale devrait être possible à partir de mi-2023. Le coût du projet est estimé à un milliard F CFA.