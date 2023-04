« Sénégal Connect » : La Caravane du Ministre de la Communication lancée

Du 16 au 20 mai 2023, se tiendra la toute première édition de « Sénégal Connect : La semaine du Numérique ». Organisée par le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique, sous le Haut patronage de Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, cette édition se tiendra partout au Sénégal et en ligne autour du thème central : « Le Numérique, facteur de développement économique et social ». Une réflexion qui, selon les initiateurs, permettra d'obtenir l'extension du numérique pour tous et pour tous les usages au Sénégal, avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant et sécurisé.