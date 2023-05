« Sénégal Connect » : Louga magnifie et salue l’initiative et l’esprit de la caravane

A l’instar des autres régions du pays, Saint-Louis et Louga ont reçu la caravane nationale « Sénégal Connect » du ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie Numérique ce vendredi 5 mai. Dans la ville tricentenaire, Me Moussa Bocar Thiam a visité l’espace Sénégal services et rencontré son administrateur et son équipe avec qui il a discuté sur les différents services qu’ils offrent. « Nous avons aujourd’hui le plaisir d’accueillir le ministre que nous allons accompagner dans tous ses projets de digitalisation. Aujourd’hui, avec l’emplacement de Sénégal services dans tous les départements du pays, je pense que le ministère de l’Economie numérique a un relais fort au niveau départemental pour asseoir toute politique de digitalisation, d’autant plus que nous accueillons le pôle emploi et entrepreneuriat dans ces espaces Sénégal services », a déclaré Mayoro Fall, l’administrateur de Sénégal services de Saint-Louis.









Vers la mise en place d’une seule base de données nationale entre les différentes structures de l’Etat pour dématérialiser 700 procédures d’ici 2025





En rencontrant les jeunes, le ministre dit avoir constaté que les populations porte un intérêt particulier à cet espace Sénégal services à travers les statistiques qu’il a eu. Ainsi, il a profité de l’occasion pour annoncer que le Premier ministre a tenu un réunion interministériel avec les ministères de la Communication, de la Femme, de la Microfinance, pour aboutir à une plateforme commune qui, selon lui, permet d’avoir une seule porte d’entrée pour tous les jeunes demandeurs d’emploi ou de formation ou encore de formation. L’idée ici, c’est d’avoir une seule base de données nationale qui peut être inter-changée entre les différentes structures de l’Etat, à savoir : la DER/FJ, l’ANPEJ, le 3FPT, entre autres. Selon le ministre, avec la stratégie Sénégal numérique 2020-2025, l’objectif est de dématérialiser 700 procédures.





Accompagné par les autorités, Me Moussa Bocar Thiam a aussi rencontré ainsi les jeunes, les étudiants et les start-up de la zone pour leur expliquer le but de sa caravane qui s’inscrit en droite ligne dans le cadre de la tenue de la toute première édition de la Semaine du numérique qui est prévue du 16 au 20 mai 2023, au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, à Dakar.





Louga magnifie et salue l’initiative et l’esprit de la caravane





Après cette étape, la caravane a fait cap à Louga où elle a été accueillie en grande pompe par les autorités administratives et territoriales ainsi que les jeunes et les start-up venus des quatre coins de la localité. Sur place, le ministre a rencontré Mme Anta Mbengue Sall, adjointe au maire de Louga et le 1er vice-président du conseil départemental de Louga ainsi que les jeunes qui ont n’ont pas manqué de saluer l’initiative et l’importance du numérique dans le développement d’un pays comme le nôtre.





Un grand concert offert à Mbacké aux couleurs de la caravane