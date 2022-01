« Taysir Finance SA », la nouvelle institution de microfinance islamique au Sénégal lancée par Zahra Iyane Thiam

Le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a présidé ce matin, la cérémonie d’inauguration et de lancement des activités de la première institution de microfinance islamique au Sénégal dénommée « Taysir Finance SA».











Selon Zahra Iyane Thiam, ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire, cette rencontre consacre l’avènement d’une nouvelle ère de démarrage de la toute première institution de Microfinance islamique au Sénégal. En effet, Taysir Finance SA, vient en appoint pour enrichir le paysage de la finance du pays.





A ce titre, elle a tenu à remercier le gouvernement et les partenaires dont la Banque islamique de développement pour leur engagement et leur détermination pour l’aboutissement d’un tel projet. A cette occasion, la ministre s’est également félicitée du programme de développement de la Microfinance islamique au Sénégal (PROMISE) mise en place par le gouvernement du Sénégal et la Banque islamique de développement.







Cependant, ce nouveau projet sera en conformité avec l’intégration des valeurs morales et éthiques dans la pratique financière moderne à travers certains principes du comité en charge de la finance islamique. A l’exemple de l’interdiction de l’intérêt ou Ribba, de la spéculation dans les transactions financières mais aussi de lutter contre certaines activités illicites. Sur le plan de la digitalisation, elle revêt un enjeu majeur de son point de vue car permettant d’élargir l’accès aux autres services financiers à des coûts moindre.







Pour sa part, Pape Adama Cissé, président du conseil d’administration de Taysir Finance SA s’est beaucoup réjoui de cette collaboration avant de remercier le ministre de la Microfinance, de l’économie sociale et solidaire.





Ainsi, d’après lui, ce projet apportera son soutien au financement du Sénégal. Parce que cela répond en parfaite adéquation avec le tissu économique du Sénégal. Autrement dit, les informels, les Pme et les petites sociétés font partie de ceux qui couvrent le plus l’économie du Sénégal. D’où il est important d’investir dans le secteur de la microfinance. A ce sujet, il invite à une bonne gouvernance des banques et du respect de la réglementation.





C’est ainsi qu’il a remercié le ministère de la Microfinance pour son agrément ainsi que les partenaires (ministère, banque centrale et la banque islamique de développement) pour la réussite de ce projet. En outre, il a adressé ses remerciements aussi aux actionnaires pour l’investissement. « C’est une banque islamique certes mais attention c’est une banque moderne », a-t-il conclu.