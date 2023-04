« Un pays où on vénère des Politiciens ne peut prétendre au développement » (Mouvement SOPY4REAL)

Le Mouvement pour l’éthique et l’égalité des chances, communément appelé SOPY4REAL, est né sous les auspices d’une mouvance citoyenne. Contrairement à certains mouvements citoyens à la démarche politicienne, le SOPY4REAL est mis en place par des cadres, aussi bien du Sénégal que de la diaspora.









« Nous avons donné trop de pouvoirs aux politiques dans ce pays. Un pays où on vénère des Politiciens ne peut prétendre au développement » dixit Roger Boissy, un Sénégalais résidant à Houston, très connu au Maroc dans le milieu syndicaliste Étudiants dans les années 2009-2012, dirigeant les plus grandes Associations d'Étudiants Africains avant de se rendre aux Etats Unis pour des Études en Science Po.





Après de longues années marquées par des constats, observations et analyses des dynamiques de notre pays, nous avons constaté que les politiques ont, depuis 1960 à nos jours, échoué face à nombreux défis ( santé, éducation, emploi). La politique politicienne a pris le dessus sur les questions de fond, qui touchent directement les préoccupations sociales. L’économie de nos États Africains, particulièrement du Sénégal, est toujours asphyxiée par le système néolibéral, avec des politiques économiques dictées à nos gouvernements et qui sont en déphasage avec les réalités sociales.





La politique a cessé d’être un moyen de servir de manière juste et équitable pour devenir une ascension sociale. L’establishment décide de ceux et de celles qui doivent diriger nos institutions. Les notions de compétences, de valeur, de principe, de conviction et de patriotisme ont laissé place à la fourberie. Au Sénégal, il faut être politicien ou avoir un « bras long » pour espérer réussir facilement, quel que soit le niveau de compétence que vous avez. La politique politicienne a pris le pays en otage et, il faut le dire, c’est toujours un éternel recommencement.





Cette situation dans laquelle la politique politicienne dicte sa loi, a fini par créer un corps social éclaté avec d’un côté les oligarques et, de l’autre, les laissés-pour-compte. Il est regrettable de constater que nous avons 450.000 salariés au Sénégal, sur une population de 16 millions d’habitants. En effet, les 5% des ménages les plus riches accaparent 47 % des revenus alors que 80 % des personnes les plus pauvres réussissent à capter moins de 28 % des revenus.





Le mouvement pour l’éthique et l’égalité des chances est né pour apporter des solutions à ces questions existentielles de développement. Mettre en place des institutions fortes, justes et équitables demeurent le socle de tout développement durable et inclusif. Nous prônons une éthique politique pratique, car tout le problème de notre pays est une question d’hommes justes dans les postes étatiques, capables de gérer la chose de tous de manière équitable. Avec plus de justice, nous donnerons des chances à chacun.





Mouvement SOPY4REAL