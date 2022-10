Layefreef - Last Price

Artiste aux multiples facettes, Il évolue entre le DanceHall, le HipHop et les Music Afro Modernes. Avec un répertoire qui vous fera danser et voyager, il vous parlera de liberté, d'amour et de jeunesse; LayeFreef est le nouveau chouchou des jeunes sénégalaises.





Ayant grandi au cœur de la ville de Dakar, et de père percussionniste, il s’inspire habilement des tendances de sa génération (Akon, P Square, Fada Freddy...), pour créer des univers à travers sa voix granulée au rythme de ses flows qu'il manie en toute aisance. Chants, rap et toast sont au rendez-vous pour vous offrir le meilleur de lui-même. Son défi est de prouver qu'on peut faire de la musique qui réponde aux tendances modernes et internationales, telle que la jeunesse sénégalaise l'apprécie, le tout en Wolof.





Ce qu'il compte bien prouver avec "Mane leu" (c'est moi) le titre de son premier EP, prévu pour décembre 2022. Un mix subtile de couleurs modernes sur des tempos fabriqués sur mesure pour 6 titres de performances techniques, avec la participation de la talentueuse Aida Sock sur le morceau « By your side ».