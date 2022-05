“Agression” : La nouvelle vidéo coup de poing de Boutikoulay

Face aux agressions chroniques, le rappeur Boutikoulay a publié une nouvelle vidéo coup de poing. Intitulée" Agression", l’artiste crie son indignation dans cette vidéo et adresse un message fort aux malfaiteurs.



"Je me sens coupable de ne pas réagir sur le cas d’agressions. Il est de mon devoir en tant que citoyen et leader d'opinion de parler pour apporter une solution pour mettre fin aux agressions" a-t-il expliqué à Seneweb.



Une vidéo, tournée dans les rues de Dakar, et dans laquelle l'artiste met en scène les pratiques menées par les agresseurs.



À découvrir