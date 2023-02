“Mon combat contre la maladie”, “Non au troisième mandat”, “Sonko Président” : Lamine Ndiaye lâche ses vérités

Considéré comme l'une des légendes du théâtre, le comédien Lamine Ndiaye n'est plus à présenter au grand public. Il a écrit les plus belles pages de l'histoire du paysage culturel sénégalai. Malade et absent de la scène, depuis un moment, Lamine Ndiaye se distingue aussi par son franc parler et son engagement.





L’artiste revendique sa proximité et son soutien à Ousmane Sonko, un des chefs de file de l'opposition, et candidat à la Présidentielle de 2024.





"On me taxe souvent d'être un pro Sonko, j'avoue que je soutiens Ousmane Sonko et je l'assume, martèle-t-il. Ousmane Sonko m'a montré quelque chose que d'autres hommes politiques ne m'ont pas montré. Quand j'étais très malade, il est venu me rendre visite avec des promesses tenues. Quand j'ai perdu un de mes proches, il est venu me présenter ses condoléances. Il m’a assisté dans les moments les plus difficiles. Il est, donc, de mon devoir d'être reconnaissant envers ce Monsieur", clame-t-il.





Lamine Ndiaye profite, également, de cet entretien pour appeler Macky Sall à renoncer à briguer un troisième mandat. "Macky Sall est un bon président, observe-t-il. Je salue toutes ses belles réalisations à Dakar et sur l'étendue du territoire mais il temps qu'il respecte sa promesse concernant le troisième mandat. Nous voulons la stabilité dans ce pays et seul le président Macky Sall peut éviter que le Sénégal ne sombre dans le chaos. Nous lui donnons le temps de réfléchir d'ici quelques jours pour prendre une décision allant dans le bon sens”.





À rappeler que Lamine Ndiaye est toujours en convalescence. Il doit aller se soigner à l'étranger mais les conditions ne sont toujours pas réunies pour lui permettre cela. “Je suis un bon croyant, je laisse tout entre les mains de Dieu”, affirme-t-il. Entretien.