“The Return”, un événement inédit pour le retour des afrodescendants : Ramata Ata Gaye décline les grandes lignes

Un événement inédit pour le retour des afrodescendants américains et des Caraïbes aura lieu le 21 juillet à Dakar et partout au Sénégal. Communément appelé la porte du retour, c'est un événement historique d’envergure mondiale qui s’engage à transformer la sombre "porte du non-retour" de la Maison des esclaves de l’ile de Gorée en "La porte du retour" : le retour des descendants des enfants de l’Afrique arrachés à leurs familles pour le commerce barbare de l’esclavage. Le retour marque le moment de la victoire du peuple noir sur l’histoire et celui de la réunion des afrodescendants de la diaspora avec de ceux du continent sur la terre de leurs ancêtres communs, la scène africaine.





Des personnalités de renommée internationale seront de la partie pour donner sensation à l'événement avec des panels et des conférences sur des thèmes diversifiés.





“The Return” est une thérapie collective de guérison du peuple noir contre les effets de division de l'esclavage et de la colonisation. C’est aussi un regard vers l’avenir et un espace d’échange d’expériences professionnelles, de connaissances technologiques et de fusion des talents qui permet aux participants de s’enrichir mutuellement, de nouer des contacts fructueux et d'explorer les nombreuses opportunités d’affaires au Sénégal et dans l’ensemble du continent.