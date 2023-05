Le Bureau de l’UNCCIAS remet à l’ordre des présidents de Chambre de commerce

Ce 19 mai avec le forcing dirigé par le président de la chambre de commerce de Dakar et devant le représentant du ministère du commerce de la consommation et des PME, l’assemblée générale de l’Union Nationale des chambres de commerce d’industrie et d’agriculture à remis en l’ordre les présidents dissidents en mettant en application des dispositions du Décret 2002.516 du 16 mai 2002 notamment en ses articles 4 et 5.









Art. 4. - Au plus tard quatre mois après l’installation des bureaux de chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture, le Ministre de tutelle réunit les présidents en exercice pour élire le bureau de l’Union nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.





Art. 5 En cas de décès, de démission ou d’incapacité totale du Président, il est procédé, dans les trois mois qui suivent, à la désignation d’un nouveau Président suivant la même procédure prévue à l’article 4 du présent décret.





Aucun poste du bureau n’étant vacant, l'assemblée générale a pris la résolution de rejeter le projet d’ordre du jour de renouvellement du bureau.





Avec cette leçon de procédure le président de la CCIAD Abdoulaye Sow et les présidents des CCIA de Saint Louis (Cheikh Mouhamadou SOURANG), Louga (Seyni SENE) , Ziguinchor (Pascal EHEMBA), Kolda (Mamadou Cherif DIALLO) et Tambacounda (Djiby CISSE) étant minoritaires (la voix du président Serigne Mboup comptant double) et ayant vu leur projet de destitution à l’eau ont boudé la salle.





Devant le Directeur le Directeur du commerce intérieur monsieur Cheikh Ahmadou Bamba NDAO représentant du ministre et son collègue, l’assemblée a continué la rencontre qui en plus a exhorté le ministère du commerce de prendre les dispositions pour l’application de la Loi 2017-15 du 06 février 2017 portant création de la Chambre nationale de Commerce, d’Industrie et de Services du Sénégal (CCI-SN) et des Chambres régionales de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIR) en vue d’organiser dans les meilleurs délais la mise en place des nouvelles assemblées consulaires.





Le président de la chambre de commerce de Matam le Docteur Mamadou NDIADE a lu la résolution signée par sept présidents de chambres de commerce régionales devant les représentants du ministre.





Selon certaines sources, tous ces présidents ont été contestés pour leur élection raison pour laquelle ils ne veulent pas des réformes qui aboutiront à de nouvelles élections. Monsieur Bénoit GUEYE « mercenaire » qui est à l’origine de tous les conflits au niveau de la chambre de commerce de Dakar de Lamine Niang à Ibrahima Diagne en passant par Daouda Thiam et l’actuel président Abdoulaye Sow. Ce dernier au lieu de défendre le Sénégal auprès des institutions internationales comme la CPCCAF a tenté un dénigrement pour l’exclusion du Sénégal lors de la dernière assemblée général e de la CPCCAF ou l’UNCCIAS été représenté par le président Cissé de la CCIA de Kédougou.





En marge nous avons constaté la présence du Président Moustapha CISSE LO qui démontre d’avantage son engagement et est venu pour éclaircir la situation car il est à l’origine du décret 2002 et ainsi que toutes les réformes au niveau des chambres.





Le président Serigne MBOUP, le Président Moustapha Cissé LO et le Président Mamadou NDIADE qui n’ont pas l’intention de rester encore dans les chambres consulaires mais s’engagent à mener des réformes pour transférer à la nouvelle génération une bonne chambre à l’exemple des Chambres du monde entier. Contrairement au groupe de Abdoulaye Sow, Seyni NDIAYE Sene et Mamadou Sourang, Pascal EYEMBA qui ont fait presque 20 ans et s’agrippe au dispositif transitoire de la Loi de 2017-15 (Art. 8 : A titre transitoire, les chambres consulaires existantes continuent de fonctionner, jusqu'à la mise en place des nouvelles assemblées consulaires, résultant de l’application de la présente loi et de ses décrets d’application) pour retarder la mise en œuvre.