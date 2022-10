Le chanteur Freestyle lance son cri du cœur dans "Diom Gnakou Fi"

L'artiste chanteur international sénégalais Cheikh Ibra Fam alias ‘’Freestyle’’ revient encore plus fort avec un titre aussi instructif que mélodieux. Une chanson magnifique inspirée des faits de société que l'artiste lui-même a vécus dans son univers.





La chanson est extraite de son premier album intitulé “Peace In Africa” sorti en mars dernier. À travers "Diom Gnakou Fi", le chanteur lève sa voix comme un moyen d'expression pour dénoncer les difficultés auxquelles les jeunes Africains rencontrent dans leur vécu quotidien, plus particulièrement l'immigration clandestine, pour tenter leur chance en Occident et qui, parfois, trouvent la mort en traversant l’Océan.





Selon Cheikh Ibra Fam, il est temps que l'Afrique prenne son destin en main par le biais de sa jeunesse. L'heure n'est plus aux bras croisés. "Les paroles font le portrait d’une jeunesse déterminée, pleine de volonté et d’espoir, qui prend son destin en main et lutte pour le changement, pour construire ce monde meilleur dont elle rêve", nous confie l'artiste.





Dans cette chanson, Cheikh Ibra Fam est accompagné par la belle et puissante voix du reggae Mo’Kalamity, auteure-compositrice originaire du Cap-Vert.





Ils unissent leurs voix pour une Afrique meilleure, dans un message d’espoir, d'unité et de rassemblement pour les peuples de l'Afrique, en soulignant l’importance de croire en soi et de ne jamais renoncer à ses rêves.