Clip vidéo: Le couple Maabo dévoile son nouveau 'bébé' «Nabi»

Le couple Maabo qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive à cause d'un présumé divorce ces derniers temps, sort enfin de sa réserve. En effet, Abdou et Mya Guissé ont sorti un tout nouveau clip pour louer le Seigneur et chanter le prophète Mohammed (Psl).





En prélude au ramadan, c'est une occasion pour le couple d'aborder un thème unificateur quand on sait l'amour que des millions de croyants portent en leur prophète.









Le titre "Nabi", l'un des prénoms du prophète comptabilise déjà des milliers de vues sur Youtube en seulement quelques minutes. C'est aussi une grande fierté pour les fans qui ne souhaitent que du bien au couple.