Le Dantec / Soutien aux enfants atteints de cancer : l'Amicale des femmes de l'AIBD fait un important don de médicaments

S'il y a des femmes qui célèbrent le 8 mars dans la festivité, celles de l'AIBD elles préfèrent marquer la journée par un geste fort. En effet, l'amicale des femmes de l'aéroport Blaise Diagne (AFA) a marqué les esprits par un important don de médicaments d'une valeur de 2 millions F CFA pour faciliter davantage la prise en charge des enfants du centre oncologique pédiatrique de l'hôpital le Dantec.



Très sensible à la situation des enfants atteints de cancer, les femmes de l'aéroport Blaise Diagne ont jugé nécessaire apporter leur soutien aux familles des enfants du service d'oncologie. Bien que l'État du Sénégal, par le biais du ministère de la Santé, a pris en grande partie en charge la chimiothérapie de ces enfants, dans la même veine, cet important don composé pratiquement de médicaments, de support, servira à amoindrir la part de la prise en charge par les parents.



Ce geste symbolique représente une bouffée d'oxygène pour le service médical mais surtout pour les familles dont certaines ne disposent pas de couverture sanitaire.



La pédiatre oncologue, Dr Diagne, a précisé que chaque année, le centre pédiatrique accueille 225 à 250 enfants et le coût de la prise en chimiothérapie est assez élevé. De ce fait, ce support aidera beaucoup les parents durant la période du traitement allant de 6 semaines à trois ans au maximum.



Toutefois, Khary Ngoné Diagne au nom à l'amicale, n'exclut pas le fait de nouer un partenariat ou de pérenniser cette initiative puisque le centre oncologique pédiatrique fait partie de la liste de leurs projets. Elle rappelle que "la mission de l'AFA en général c'est d'aider les populations vulnérables notamment les femmes et les enfants". Ces femmes n'ont pas oublié de rendre hommage au directeur Général de l'AIBD, Doudou Kâ , grâce à qui tout ceci s'est réalisé.