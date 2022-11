Le député Pape Djibril Fall dénonce l'échec de la politique d'emploi

Le député Pape Djibril fait une radioscopie sans complaisance de la politique d’emploi au Sénégal. Ce dernier, avance que cette politique n’a pas produit des résultats escomptés. « Si on lie jeunesse et emploi alors qu’il y a des jeunes qui n’ont pas que l’emploi comme préoccupation. C’est qu’il y a une politique d’emploi qui a échoué depuis 1960 », a laissé entendre Pape Djibril Fall. Il a dénoncé ce qu’il qualifie de « prolétariat des temps modernes dans les Dac où les jeunes sont des ouvriers et non des entrepreneurs », a estimé Pape Djibril Fall en s’adressant à Pape Malick Ndour. Le député s’est interrogé sur la pertinence de l’Agence nationale de l’emploi des jeunes sinon pourquoi créer la Der.