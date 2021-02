Le DG de la Lonase offre des formations en conduite automobile à 500 jeunes de Guédiawaye

Il n’a pas cru à la perche que lui tend Lat Diop. Ce jeune qui a tenté la mer pour voir les côtes espagnoles n’en revient pas; le voilà détenteur d’une formation en conduite automobile, qui va certainement changer ses options et lui donner l’envie de trouver un travail.Comme lui, ils sont 500 jeunes à avoir l’opportunité de trouver un travail car détenteurs d’un permis de conduire dont la formation est offerte par le directeur général de la Lonase Lat Diop.« Cette formation a été initié dans le but d’intégrer les jeunes dans le monde du travail. Cette formation a un lien avec le phénomène que nous connaissons tous, qui est le phénomène de l’émigration clandestine. Les jeunes prennent la mer faute de n’avoir pas pu trouver un emploi décent mais aussi cette formation n’est pas une réaction à ce phénomène. Cette formation procède d’une démarche naturelle d’hommes politiques engagés avec moi dans la recherche de solutions aux problèmes de l’heure », déclare le Directeur général de la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase) pour justifier cette initiative.Ainsi,500 jeunes de Guédiawaye vont recevoir des permis de conduire à l’issue de leur formation offerte par le Directeur Général de la Lonase. Ce dernier précise que la finalité de l’action politique n’est pas d’être élu président ou directeur de société mais plutôt d’être dans une position qui permet d’avoir des outils pour aider les populations.« Je remercie le Président de la République grâce à qui nous avons ces moyens et si on agit pour les populations, c’est comme si c’est lui qui agit et nous lui sommes très reconnaissants de nous avoir donné cette opportunité », souligne-t-il.