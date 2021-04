Le directeur commercial et marketing de Seneweb débute une nouvelle aventure

Pape Alioune Sakho dit Fata scrute de nouvels horizons. Jusqu'ici directeur commercial et marketing de Seneweb, il débute une nouvelle aventure au sein du groupe Emedia auprès de DJ Boubs et de Mamoudou Ibra Kane.Ce, après quelques années de riche et fructueuse collaboration avec le groupe Seneweb auquel il a beaucoup apporté.Un départ qui lui fait tel un pincement au coeur, mais l'heure, pense-t-il, est de relever de nouveaux challenges.La nouvelle recrue du groupe Emedia invest, toutefois, ne tarit pas d'éloges à l'endroit de ses ex-collègues de Seneweb et de son directeur Abdoulaye Salam Fall.Revoir quelques images de son pot de départ.