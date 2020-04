Le jour où El-Hadji Diouf et Steven Gerrard se sont battus dans le vestiaire de Liverpool

El-Hadji Diouf n'a pas marqué les esprits à Liverpool. Sur ses deux saisons chez les Reds, le buteur sénégalais n'a marqué six buts en 80 matches et a trop souvent été au centre des débats pour son comportement inapproprié. Et une anecdote dévoilée par Florent Sinama-Pongolle ne viendra pas soigner sa cote de popularité auprès des supporters des Reds. Dans un live Instagram avec Walid Acherchour, l'ancien joueur de Liverpool a raconté le jour où El-Hadji Diouf s'est battu avec Steven Gerrard.







« À la mi-temps d'un match de pré-saison, ils se battent dans le vestiaire. Imagine pour les petits jeunes, on arrive on est traumatisé. Ils se détestaient. Steven Gerrard insulte El-Hadji en anglais mais lui il ne pouvait pas répondre car il ne parlait pas bien anglais », a raconté l'ancien joueur de Liverpool. Face à ces difficultés à s'exprimer en anglais, El-Hadji Diouf a même demandé à son entraîneur, Gerard Houllier, de transmettre des noms d'oiseau à Gerrard. Cette scène surréaliste restera visiblement longtemps encrée dans la mémoire de Florent Sinama-Pongolle.