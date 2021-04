Ministère de l’Environnement : incinération de 70 tonnes de plastique prohibé

Le ministère de l’Environnement et du Développement Durable a organisé une séance d’incinération de produits plastique prohibés.En ce 20 avril, date coïncidant avec l’an 1 du vote de la loi sur l’interdiction de la vente de produits plastiques, la Sococim a ouvert ses fours, pour pouvoir brûler à la fin près de 70 tonnes.Ayant présidé la cérémonie, le secrétaire général du ministère a annoncé devant les médias qu’il existe des solutions de remplacement.Ainsi, Amadou Lamine Guissé a réaffirmé l’engagement du ministère à faire appliquer la loi dans toute sa rigueur.Par ailleurs, sous la houlette du directeur de l’environnement Baba Dramé, des agents du ministère ont distribué des paquets en papier dans les marchés Tiléne et Sandaga.Le but étant de sensibiliser et d’informer les populations sur les solutions de remplacement.