Le ministère de la Microfinance et l’OQSF signent une convention de partenariat pour l’inclusion financière

Le ministère de la Microfinance et le secrétaire exécutif de l’observatoire de la qualité des services financiers ont paraphé, ce mardi, une de convention pour l’inclusion financière. En effet, les deux parties prenantes comptent mutualiser leurs efforts et stratégies pour lutter contre l’inéquité sociale et l’illettrisme financier.









Selon le secrétaire exécutif de l’observatoire des services financiers, Habib Ndao, l’inclusion financière des individus et des entreprises demeure des préoccupations majeures pour les autorités publiques. C’est la raison pour laquelle, il en appelle aux opérateurs financiers pour la mise en place des services financiers ou l’accès au crédit des couches sociales les plus vulnérables. Sous ce rapport, il a tenu à féliciter le ministre de la Microfinance, Zahra Iyane Thiam pour le travail remarquable qu’elle mène à la tête de son ministère.