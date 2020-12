Le ministre Abdoulaye Diop encense le Pdg Salam Fall : «Seneweb a fini par s'imposer comme un outil de référence, par sa forte audience et…»

Présidant la 2e édition du concours de vidéo de China-Afrique co-organisée avec Seneweb, ce mardi 8 décembre à la Maison de la presse Babacar Touré, le ministre de la Culture et de la Communication a tressé des lauriers au premier site d'information Afrique francophone.«Je félicite et encourage les organisateurs de cette cérémonie, parmi lesquels mon jeune frère Salam Fall, l'un des pionniers de la presse en ligne au Sénégal. Le choix porté sur Seneweb pour organiser cet événement n'est pas fortuit. Car il a fini par s'imposer comme un outil de référence, par sa forte audience et dans sa fourniture du contenu médiatique au Sénégal et dans la diaspora», a déclaré Abdoulaye Diop devant le président-directeur général du site et les lauréats dudit concours.Par ailleurs, le thème de cette année, pour la compétition, est «Main dans la main vers un destin commun». L’édition marque également le 20e anniversaire de la fondation du Forum sur la coopération sino-africaine.«C'est le lieu de réitérer les remerciements du gouvernement aux hautes autorités chinoises, pour la qualité de la coopération mutuellement bénéfique entre nos deux pays», a lancé le ministre de la Culture et de la Communication.