Le Pfua et la Coopération Allemande appuient la Cngf dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 dans les zones frontalières du Sénégal

Le 7 juin 2007, les Ministres africains en charge des questions de frontières ont adopté le Programme Frontières de l'Union africaine (PFUA). Ce programme, fondé sur le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation tel que consacré par la charte de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) et l'Acte constitutif de l'Union africaine, se décline en trois composantes : la délimitation et la démarcation des frontières, la coopération transfrontalière et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise œuvre du programme. A ce titre, il vise à transformer les frontières africaines de zones potentiellement conflictuelles en passerelles entre Etats. Cette évolution de la perception de la notion de frontière, contribuera à accélérer l'intégration sous régionale par la promotion de la paix et de la sécurité d'une part, et le développement harmonieux des zones frontalières par les échanges commerciaux et des investissements d'autre part. Avec le financement du Ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, la GIZ appuie la mise en œuvre du PFUA dans ses trois composantes susmentionnées. Le Sénégal fait partie des 26 pays bénéficiaires du projet de la GIZ d'Appui au Programme (GIZ/PFUA).





A cet effet, à l'instar des pays de la CEDEAO, le Sénégal a mis en place une Commission Nationale de Gestion des Frontières (CNGF). Cette approche communautaire multisectorielle et responsabilisante basée sur une meilleure collaboration entre la population, les forces de défense et de sécurité et l'administration garantit une lutte efficace contre la marginalisation de ces zones. Cette approche est articulée avec la mise en place dans ces zones de « cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage » qui permettront non seulement aux populations d'échanger sur les questions de paix et de sécurité, d'exercer des activités génératrices de revenus, mais aussi de nouer des liens avec les communautés des pays limitrophes, en collaboration avec la coopération allemande à travers la GIZ et le PFUA.





Depuis mars 2020, le Sénégal est aux prises avec la Pandémie de la Covid-19. Malgré les actions déterminantes des autorités étatiques dans le cadre de la résilience économique et sociale nationale, les risques encourus dans les zones frontalières, en majorité rurale et au taux d'alphabétisation très faible, rendent ces populations davantage vulnérables ; ce qui a pour conséquence d'accentuer leur précarité. Malgré les mesures édictées au niveau des frontières, la porosité de celles-ci accentue les risques de contamination à grande échelle. Cette situation accroît, non seulement, la méfiance de part et d'autre des frontières, mais aussi les risques de conflits. C'est pourquoi il est nécessaire d'entreprendre des actions de sensibilisation au respect des mesures barrières, mais, également, à la coexistence pacifique entre populations de territoires contigus.





C'est ainsi qu'avec l'appui du PFUA et de la coopération allemande à travers la GIZ, la CNGF procédera à la distribution des kits sanitaires et des affiches de sensibilisation dans les cases culturelles de citoyenneté et de bon voisinage.







De façon spécifique, il s'agit de :





- mener des activités d'information, d'éducation et de communication (IEC) à travers la confection et la distribution de banderoles avec des messages en langues locales au bénéfice des cases culturelles frontalières de citoyenneté de bon voisinage ;





- confectionner et distribuer des masques (cache-nez) dans les localités frontalières ;





- sensibiliser les populations frontalières sur les modes de transmission et de prévention de la Covid-19 à travers les radios locales ;





- équiper dix-neuf (19) cases culturelles frontalières de citoyenneté et de bon voisinage en kits de lavage de main (eau de javel et savons) ;





- et d'assurer la couverture médiatique des activités.