Le Royaume-Uni et le Sénégal affinent leur coopération économique

Partenaires depuis l'indépendance, le Sénégal et le Royaume-Uni viennent de consolider les rapports entre les deux gouvernements. En effet, ce 24 janvier dans les locaux du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, la ministre Oulimata Sarr a signé un protocole d'accord sur la coopération économique et les relations commerciales avec le ministre britannique chargé de l'Afrique et du Développement Andrew Mitchell.



Cette rencontre marque une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays.



"Ce protocole d'accord constitue un engagement des deux parties à approfondir et à structurer notre coopération grâce à l'identification et la promotion des opportunités pour nos économies respectives en vue de faire de la coopération économique et commerciale un socle essentiel pour le développement de nos coopérations bilatérales à long terme", a indiqué Oulimata Sarr. Le protocole concerne des domaines clés et prioritaires à savoir l'énergie, les infrastructures, les mines, les télécommunications, l'agriculture, la santé et les services financiers et professionnels.



Il faut rappeler que cet accord, qui vise à améliorer l'environnement juridique et social de l'économie et des relations commerciales, facilitera également l'implantation d'investisseurs britanniques au Sénégal.