Le secteur privé national et le contenu local : Le ministre Abdourahmane Sarr souligne les enjeux

La promotion du contenu local, assise sur un partenariat public-privé fécond, joue un rôle crucial. C’est du moins l’avis du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr. Venu présider la cérémonie d’ouverture des travaux des assises de l’entreprise 2024, ce jeudi, au nom du Premier ministre, Ousmane Sonko, l’autorité étatique a soutenu que le thème de cette 20ème édition des assises, à savoir : «Partenariat public-privé et contenu local», est d'une grande pertinence. « Le Sénégal fait du contenu local un sujet clé pour stimuler sa croissance économique, renforcer sa souveraineté et améliorer les conditions de vie de ses populations. C’est ce que le président de la République a appelé, le Projet d’un Sénégal souverain, juste et prospère », a-t-il expliqué.







Ce choix stratégique suppose, pour lui, « une implication forte du secteur privé national qui doit jouer un rôle moteur dans la modernisation des processus de production, l'ouverture de nouveaux marchés et la valorisation des produits locaux ».





De l’avis du ministre, « des actions ont été réalisées par le passé pour améliorer l'environnement des affaires et favoriser l’attractivité de notre pays en termes d’investissements mais elles ont été très insuffisantes au vu des enjeux et défis auxquels le nouveau gouvernement doit faire face et des résultats obtenus. D’où le projet de transformation systémique du Sénégal qui, selon lui, a défini des orientations majeures pour l'atteinte de la souveraineté économique par l’élaboration d’une stratégie nationale de développement d'un secteur privé fort, intégrant la dimension territoriale, avec l’ensemble des parties prenantes ».





Pour réussir ce pari, Abdourahmane Sarr renseigne que plusieurs fronts sont à adresser, à savoir : la nécessité d’appuyer le renforcement des capacités productives du secteur privé. Ce, par le développement des compétences, en quantité et en qualité; l'amélioration de l'accès au financement; l'adoption de technologies innovantes et l'accompagnement des entreprises dans leur expansion sur les marchés nationaux et internationaux.





Il soutient aussi qu’un accent particulier doit être mis sur l'accroissement de la présence des entreprises nationales dans les pôles territoires et dans les secteurs stratégiques, tels que l'agriculture, l'énergie, les industries et la technologie (le numérique). Ce qui permettra, pour lui, de réduire la dépendance vis-à-vis de l’extérieur et de créer des emplois de qualité pour les Sénégalais, en particulier les jeunes.





Le ministre estime que le Sénégal doit également tirer parti des avantages comparatifs pour développer des produits et services à forte valeur ajoutée et intégrer les chaînes de valeur mondiales. Ce, pour propulser le développement économique du pays et de le positionner sur la scène internationale. A cela, il ajoute la collaboration entre les différents acteurs du secteur privé local et étranger, des pouvoirs publics et de la société civile est essentielle pour optimiser la valorisation des produits et services nationaux. Une synergie qui, pour lui, permettra de relever les défis liés à la production de biens et services, à la commercialisation et à la promotion du Made in Sénégal.





Pour le représentant du Premier ministre, la promotion du contenu local nécessite la mise en œuvre de mesures concrètes et concertées. Il s’agit entre autres, de la consolidation des mécanismes existants : le nouveau cadre des PPP, entièrement opérationnel, pose les jalons d'une implication accrue du secteur privé national et communautaire dans la réalisation des grands projets d'intérêt général (par exemple, il est réservé au moins 33% du capital d’une société devant réaliser un projet PPP aux nationaux et la priorité leur est donnée sur les opérations de sous-traitance dans le cadre des contrats de PPP).