Le Sénégal peaufine sa stratégie d’élimination des Maladies Tropicales Négligées

Les Maladies Tropicales Négligées (MTN) ne doivent pas être négligées. Elles constituent un véritable problème de santé publique. L’organisation mondiale de la santé (OMS) en a recensé 20. Mais le Sénégal en cible 14. Leur prévalence est différenciée dans les 79 districts par ces maladies. Le niveau de Co endémicité est différent d'une région à une autre selon la coordonnatrice du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le docteur Ndèye Mbacké Kane a fait face à la presse en, prélude à la journée mondiale qui sera organisée le lundi 30 janvier, dans la région de Kaolack.









Le Programme National de Lutte contre les Maladies Tropicales Négligées compte impliquer davantage les différents acteurs dans la croisade pour accélérer la réalisation des objectifs fixés. Il s’agit selon le docteur Ndèye Mbacké Kane de renforcer le plaidoyer et la mobilisation des parties prenantes en vue d'accélérer leur contrôle et leur élimination au Sénégal d'ici 2030.





La cellule de lutte compte ainsi partager avec les acteurs les succès, enjeux, défis, contraintes et perspectives dans la lutte contre les MTN au Sénégal. La finalité, c’est d’amener les décideurs à prendre en compte les MTN dans les décisions politiques nationales, sensibiliser les communautés sur l'importance et les avantages de leur implication dans la lutte. S’y ajoute que la cellule va créer une dynamique autour des acteurs y compris les jeunes à agir maintenant et ensemble, inciter les acteurs à investir dans la lutte, convaincre les donateurs à augmenter leurs ressources pour contrôler, éliminer et éradiquer les MTN, mener le plaidoyer pour la mobilisation des ressources domestiques auprès des Collectivités Territoriales, du secteur privé, et enfin, susciter l'adhésion et l'implication des diverses catégories d'acteurs pour la mise en œuvre des approches innovantes.





Les chiffres clés des MTN





Une preuve de leur prévalence : 9 368 624 personnes dans 51 districts sont exposées à la Filariose Lymphatique, 3 437 230 personnes dans 62 districts sont exposées aux schistosomiases, 4 396 338 personnes dans 32 districts sont courent le risques de contracter les géo helminthiases, 988 651 personnes dans 08 districts ne sont pas à l’abri d’être atteintes par l'onchocercose. Ces pathologies constituent un fardeau économique considérable en raison de la perte de capital humain, de la réduction de la productivité et de l'orientation des ressources vers les soins et les traitements.





Fort de ce constat, le Sénégal, à l'instar de la Communauté internationale, s'est engagé à éliminer les MTN d'ici à 2030 conformément à la feuille de route de l'OMS 2021-2030.





Un fardeau négligé





Les maladies tropicales négligées sont un ensemble hétérogène affectant de manière disproportionnée les populations vivant dans la pauvreté, principalement dans les zones tropicales et subtropicales. Elles touchent plus de 1,7 milliard de personnes dans le monde et constituent une charge humaine, sociale et économique. Selon l'OMS, elles sont à l'origine de plus de 534.000 décès par an dans le monde, soit près de 10 % du nombre de décès dus au fardeau mondial des maladies infectieuses et parasitaires. Faute de pouvoir accéder en temps voulu aux traitements et aux soins pour d'autres maladies tropicales négligées, des centaines de millions de personnes sont gravement handicapées, défigurées ou affaiblies.