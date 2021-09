[Focus] Le tatouage: La nouvelle tendance «indiscrète» des jeunes Sénégalaises

Inversement, Katy, une jeune nymphe au look très particulier attire tous les regards. Des papillons sur son épaule gauche, un serpent sur le bras, la tête d’un aigle sur sa poitrine, Katy nous dit qu’elle a encore d’autres tatouages sur le corps et n’est pas prête à s’arrêter là. Ses dessins permanents sur différentes parties de son corps n’ont pas tout simplement une signification esthétique mais chaque dessin lui est symbolique. Elle nous confie qu’à chaque fois qu’elle éprouve un sentiment mélancolique, elle se fait tatouer. « La société et particulièrement les personnes qui m’entourent, sont toxiques, donc à chaque fois que je me tatoue c’est pour soulager ma peine», grogne t-elle.





Ce qu’en dit la religion musulmane