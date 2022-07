Législatives 2022 :À Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam adoube Tamsir Sokhna

Dans le cadre du démarrage de la campagne électorale du 31 juillet 2022, la coalition Benno Bokk Yaakar de Sicap liberté, a procédé, ce mardi 12 juillet au lancement de ses activités devant des militants.





La coordonnatrice de la coalition BBY de Sicap Liberté a réaffirmé leur soutien au candidat investi aux élections législatives, Tamsir Sokhna. Dès l’entame de ses propos, elle s’est réjouie du lancement des activités en présence de l’ensemble des imams de la commune de Sicap Liberté. Selon elle, tous les militants et sympathisants doivent être unis pour donner au Chef de l’Etat, Macky Sall, une majorité confortable. Ainsi elle a remercié les militants et sympathisants pour leur engagement massif. Pour maintenir la paix sociale et du commun vouloir de vie commune, Zahra Iyane Thiam a convié ces derniers à privilégier le dialogue des idées et des arguments. Elle a invité les uns et les autres à mettre l’accent sur les visites de proximité dans les quartiers de Dakar. D’autres actions seront déroulées dans les jours à venir.





Quant au candidat, Tamsir Sokhna, il a promis d’être à l’écoute de la population. Il a demandé à la jeunesse sicapoise de mouiller le maillot. Son ambition, c’est d’obtenir 80% des suffrages pour le compte de la majorité au soir du 31 juillet 2022.