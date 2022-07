Législatives 2022 : Amadou Ba à Saint-Louis pour soutenir et conforter Mansour Faye

C’est dans la soirée, précisément vers 18h, que le ministre Amadou Ba et sa délégation sont arrivés à Saint-Louis, ce samedi 23 juillet, après l’étape de Coki (Louga). Accueilli par son petit-frère et collègue Mansour Faye, ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, le numéro 2 de la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) aux élections législatives du 31 juillet 2022 s’est déplacé pour soutenir notamment son petit-frère qui est la tête de liste départementale de Bby de Saint-Louis.





Un déplacement qui s’explique par plusieurs raisons





« Je viens pour plusieurs raisons. Pour d’abord, une raison personnelle. Des relations personnelles et particulières que j’entretiens avec Mansour m’obligent, chaque fois qu’il est dans une situation, à venir le soutenir, tout comme moi-même j’ai son soutien, quelle que soit aussi la situation. Je pense que cela est extrêmement important », s’est-il justifié après un tête- à-tête à la Gouvernance de Saint-Louis, en compagnie de sa délégation.





Et d’ajouter : « L’autre raison est que je suis sur la liste nationale en tant que numéro 2 et lui est la tête de liste départementale de Saint-Louis ».





Amadou Ba signale également qu’il est venu « conforter » son collègue Mansour Faye qui, selon lui, est « un homme très engagé pour le président de la République, très engagé pour l’Etat et très engagé aussi pour Saint-Louis ».





A ce titre, l'ex ministre des Affaires étrangères pense pouvoir revenir « très bientôt » pour célébrer avec le ministre maire une victoire éclatante à Saint-Louis notamment, au soir du 31 juillet 2022.





La tête de liste départementale de BBY de Saint-Louis, pour sa part, s’est réjouie de ce déplacement de son collègue dans la vieille ville en cette période de campagne électorale.