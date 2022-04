Législatives 2022 : BBY de Sicap Liberté affiche sa confiance et appelle les responsables à l’unité

La coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) de Sicap Liberté prépare les élections législatives du 31 juillet 2022 avec confiance et détermination. Ce, après avoir tiré les « erreurs » des locales du 23 janvier dernier. En effet, en assemblée générale, le mardi 26 avril, la responsable politique de l’APR et coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté, Zahra Iyane Thiam, et ses camarades ont soutenu que la victoire de l’opposition dans leur commune lors des élections locales de 2022 est un « épiphénomène ». Ainsi, ils ne veulent donner aucune chance à l’opposition dans leur collectivité territoriale, lors de ces prochaines législatives.









« Les élections territoriales de janvier dernier ont permis à la majorité de Sicap Liberté d’entamer un travail de construction. C’était un moment d’apprentissage et d’ajustement. En témoigne, la présence ici de tous les partis, mouvements, associations, à cette assemblée générale. C’est avec confiance que nous nous acheminons donc vers d’autres conquêtes électorales », a souligné Zahra Iyane Thiam qui lisait la déclaration de BBY de Sicap Liberté faite à cet effet. A l’en croire, « la première résultante de ces joutes électorales, c’est la désunion ».





« Seule l’unité peut nous permettre d’avoir des victoires… »





Pour éviter cette « erreur » qui a payé cash, la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, et par ailleurs, candidate malheureuse à la mairie des Sicap Liberté, a appelé ses camarades politiques au « sens de la responsabilité mais surtout à leur esprit républicain ». « Mobilisons-nous ! Je ne parle pas de cohabitation parce que pour moi, la cohabitation n’est pas possible. Il s’agira pour nous de relever le défi de l’unité. Seule l’unité peut nous permettre d’avoir des victoires, encore des victoires, toujours des victoires », a-t-elle lancé.





5 000 parrains déjà enregistrés au niveau de la commune





Au cours de cette grande rencontre politique qui a enregistré la présence massive des responsables de ladite coalition ainsi que des femmes et jeunes militants et sympathisants de la localité, la coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté a annoncé qu’à ce jour, la coalition a atteint 5000 parrains au niveau de la commune de Sicap Liberté et les derniers parrainages à déposer sont en cours. Un résultat qui, selon elle, est le fruit d’un « travail collectif ».





« Les élections législatives du 31 juillet 2022 sont décisives »





Toutefois, Zahra Iyane Thiam estime que l’heure n’est pas au repos mais plutôt au redoublement d’efforts. Ainsi, elle saisit l’occasion pour appeler tous ses camarades, responsables politiques, militants et sympathisants de BBY de Sicap Liberté à « travailler comme un seul homme pour qu’au soir du 31 juillet, la grande coalition présidentielle soit majoritaire à l’Assemblée nationale ». « Les élections législatives du 31 juillet 2022 sont décisives. Toute autre élection dans notre pays sera désormais décisive. La coalition Benno Bokk Yaakaar des Sicap Liberté usera de toutes les stratégies saines pour remporter ces élections législatives. Nous le devons à notre leader, nous le devons au Président de la République, nous devons au peuple sénégalais », a insisté la politique.





Deux candidats seront présentés pour ces élections





Pour ces élections législatives du 31 juillet 2022, Mme la coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté a également annoncé que la commune a décidé de présenter deux (02) candidats qui seront soumis à qui de droit. Ce, compte non tenu de tous ceux qui pourraient exprimer leurs désirs de se présenter.





« La montée en puissance d’un populisme nauséabond … »





La responsable politique de l’APR a, par ailleurs, soutenu qu’après dix années au pouvoir, la coalition a démontré son « efficacité » dans la réalisation des projets et programmes du Plan Sénégal Emergent (PSE). Mais malheureusement, ajoute-t-elle, « force est de constater depuis quelques années, la montée en puissance d’un populisme nauséabond, sans projet de société. Ceux d'entre eux qui ont investi l’Assemblée nationale ont fini de briller par leur absentéisme, quand ils ne transforment pas l’hémicycle en ring de boxe ».