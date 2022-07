Législatives 2022 : La coalition BBY de Dakar explique les enjeux du scrutin au Club des Investisseurs Sénégalais

La tête de liste au scrutin majoritaire à Dakar pour la coalition BBY poursuit sa campagne électorale en direction des législatives du 31 juillet 2022. En effet, le ministre maire Alioune Ndoye, accompagné du ministre Amadou Ba, a rencontré ce lundi 18 juillet, le Club des Investisseurs Sénégalais (CIS). Ce, pour échanger sur leurs préoccupations et proposer des solutions durables pour un secteur privé national « fort et compétitif ».









Le vœu d’avoir des élections apaisées





Au cours de cette importante rencontre, qui s’est tenue au siège du CIS à Ngor (Dakar) et qui a duré plus de trois tours d’horloge, les membres présents dudit club ont, tour à tour, émis leur vœu d’avoir des élections apaisées dans la paix et la sérénité au profit de tous. Ils se sont réjouis des performances réalisées par le gouvernement. Le président Babacar Ngom et Cie ont également profité de l’occasion pour étaler leurs préoccupations et les contraintes auxquelles le secteur privé national fait face ; avant de revenir sur la mission et l’objectif principal de leur organisation.





« Nous avons eu une très bonne écoute du ministre »





Il s’agit ici, d’une rencontre qui, selon Abdoulaye Ly, directeur exécutif du CIS, s’inscrit dans la nécessité de cultiver le dialogue, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. « En matière de politique du secteur privé, les meilleures politiques sont celles qui sont impulsées par l’Etat. Les meilleures politiques sont contenues dans des lois et règlements. Il se trouve que nous allons vers des élections législatives. Nous avons à cœur de formuler des propositions qui sont inspirées par nos préoccupations et qui peuvent être déclinées également en lois à l’Assemblée nationale », a soutenu Abdoulaye Ly.





Et d’ajouter : « Nous avons eu une très bonne écoute de Monsieur le ministre Amadou Ba, accompagné du ministre Alioune Ndoye et de leurs collaborateurs, qui nous ont permis d’examiner avec minutie nos aspirations, nos demandes et nos attentes vis-à-vis de la nouvelle législature à venir ».





« La construction d’un secteur privé fort est du ressort de l’Etat »





Abdoulaye Ly estime que les problèmes conjoncturels et structurels ne doivent pas « empêcher de regarder plus structurellement des problèmes qui persistent et qui durent depuis un certain temps ». Il s’agit, pour lui, de la question foncière, les lenteurs administratives, la fiscalité, la territorialisation de l’investissement public, entre autres.





A en croire le directeur exécutif du CIS, « la construction d’un secteur privé fort est du ressort de l’Etat ».





« Le pays n’a pas de temps à perdre”





Le ministre Amadou Ba, après avoir remercié le CIS pour cette opportunité offerte à la coalition BBY afin de pouvoir partager la vision du président de la République Macky Sall, a expliqué les enjeux du scrutin. « Le pays n’a pas de temps à perdre. On ne cherche pas une majorité pour créer un blocage. On cherche une majorité pour construire », a-t-il souligné. Avant de rassurer les uns et les autres que ces élections seront tenues dans « la paix car le Sénégal est un pays calme qui a un État très solide capable de dépasser les contingences politiques ».





« Vous devez nous aider à vous aider »





La tête de liste départementale de Dakar, pour sa part, a soutenu qu’une entité aussi « importante que le CIS doit être quasiment un cadre organisé pour tout gouvernement, que ça soit celui du Président Macky Sall ou qu’il s’agisse d’un autre gouvernement ». « C’est vous qui devez nous aider à vous aider », a exhorté Alioune Ndoye.





A rappeler que le Club des Investisseurs Sénégalais est un groupe de femmes et d’hommes d’affaires sénégalais, évoluant tous dans le secteur privé. Ils partagent tous le goût d’entreprendre, ayant chacun un riche parcours de chef d’entreprise engagé dans l’investissement, la création de valeurs et de richesses, la génération d’emplois, dans les différents secteurs de l’économie nationale.





Au-delà de ces membres fondateurs, le CIS a la vocation de grandir, à travers un système strict de cooptation de nouveaux membres partageant les mêmes valeurs et le même engagement pour un secteur privé national fort.