Législatives 2022 : le débat sur le troisième mandat est “clos” selon Thierno Bocoum

“Je répondrai à cette question après les législatives. Il sera alors temps de fixer le cap de 2024. En attendant, nous avons du travail, et nous n'avons guère le loisir de nous disperser”, déclarait le Président Macky Sall dans un entretien avec Jeune Afrique. Une annonce qui relançait de plus belle le suspense quant à la possibilité pour le chef de l’Etat de se présenter pour un troisième mandat en 2024.





Même si pour le moment, le principal concerné n’a pas encore réagi, certains tirent déjà leurs propres conclusions. C’est le cas de Thierno Bocoum. Le porte-parole de la coalition AAR Sénégal a, dans un message publié sur Facebook réagi aux élections locales et s'est projeté pour 2024 : “Félicitations au peuple sénégalais qui clôt le débat sur le troisième mandat de Macky Sall. Félicitations à l’inter-coalition Yewi/walu. Merci et félicitations aux militants, sympathisants et responsables de AAR SENEGAL”