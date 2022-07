Législatives 2022 : Les ambassadeurs de la paix réagissent

Ils ne sont plus à présenter, en raison de leur engagement pour la paix et la stabilité dans le pays. Le dramaturge Pape Faye, l'artiste-plasticien Kalidou Kassé et l'écrivain-colonel Momar Guèye ont adressé un message fort à la nation et aux acteurs politiques, dans le but de cultiver la paix durant toute la campagne électorale pour le scrutin du 31 juillet prochain.





À travers des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, Pape Faye et ses amis plaident pour une paix durable au Sénégal et en Afrique.





Ils sont des ambassadeurs de la paix reconnus par le GPPI (Global Prosperity and Peace Initiative) une organisation structurée basée à New York.