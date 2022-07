Législatives 2022 : Les temps forts de la visite de Amadou Ba au Daara de Coki

Le numéro 2 de la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) poursuit sa campagne électorale pour les législatives du 31 juillet 2022. Le ministre Amadou Ba, puisque c’est de lui qu’il s’agit, qui effectue sa première sortie hors de Dakar, s’est rendu, ce samedi 23 juillet, à Coki (département de Louga). Ce, pour une visite de courtoisie au daara et solliciter des prières auprès du marabout Serigne Cheikh Makhtar Nar Lô et ses talibés afin que le président de la République, Macky Sall, obtienne une victoire éclatante au soir du 31 juillet.





Le Coran lu par des talibés et des prières formulées par le marabout





Sur place, l’ancien ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, et ancien pensionnaire du daara de Coki, accompagné d’une forte délégation, a été accueilli chaleureusement par le maître des lieux et ses apprenants. Et après les salutations, il a été dirigé directement dans la grande mosquée. Après avoir procédé à la prière de 14h, le marabout a engagé ses talibés à une séance de lecture du Saint Coran, avant de formuler des prières au profit de leur hôte de marque.





A l’issue de cette lecture, le ministre et sa délégation ont été dirigés à la résidence par le marabout, Serigne Cheikh Makhtar Nar Lô. Le maire de Coki, le chef de village et le marabout, ont tous souligné et magnifié les différentes réalisations du Président Macky Sall dans la zone, notamment au profit du daara de Coki. Avant de lui assurer une victoire à Coki au soir des élections législatives.





Selon le ministre Amadou Ba, le daara de Coki, qui compte aujourd’hui près de 5 000 apprenants, fait partie des plus grands daaras du pays. Et c’est cela qui justifie sa venue pour solliciter des prières et des bénédictions pour le pays mais également pour le Président Macky Sall.





Après Coki, le ministre Amadou Ba et sa délégation ont pris la route de Saint-Louis, dans l’après-midi.