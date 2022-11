Lenteurs dans la construction des marchés à Kaolack : PROMOGEM indexé, le ministre du Commerce explique

La situation des marchés de Kaolack est préoccupante. Les habitants veulent être édifiés sur l’origine des blocages des travaux. Tour à tour, les députés de cette région, qu’ils soient du pouvoir ou de l’opposition, ont étalé leurs doléances devant l’Assemblée nationale, lors du passage du ministre du Commerce, de la Consommation et des Petites et Moyennes entreprises, pour le vote de son budget de plus de 132 milliards de FCFA.





Président du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssef Benjelloun a confirmé les dires de ses collègues. «Près de 8 ans de construction de la mosquée de Médina Baye n’est pas toujours fonctionnel alors qu’il est sous la supervision du PROMOGEM. Le marché d’intérêt régional sis à Darou Ridwane n’a pas évolué depuis la pose de la première pierre. Alors que vous dites qu’il est le 2ème dans la sous région. Pis, l’implantation de ce marché a fait que des baux consentis à des Sénégalais ont été retirés et depuis ils n’ont pas été indemnisés ou recasés », a regretté le parlementaire.





Mieux, Benjelloun a également fait savoir que les populations souhaitent la réhabilitation du marché central.





Là, le ministre a répondu que le marché de Médina Baye est déjà prêt et qu’il ne reste que les branchements électriques. En ce qui concerne, le marché central de Kaolack, il a évoqué un problème de remblayage.





Les marchés Syndicat, Nguiranène de Touba, Ndoumbé Diop de Diourbel, Tilène de Ziguinchor, etc pris en compte





Abdou Karim Fofana en a profité pour parler de gestion et de la modernisation des marchés et centres commerciaux. Selon lui, l'avènement des pôles urbains permettra à ses services, notamment le Programme de modernisation et de gestion des marchés (PROMOGEM), de mieux s'organiser pour trouver aux gros porteurs étrangers un site dédié. A cet effet, il soutient que ceux-ci devraient avoir pour destination finale le Marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs de Diamniadio, où les commerçants devraient s'approvisionner.





Poursuivant son propos, il a rappelé la nécessité «d'organiser nos marchés qui ont la réputation de fonctionner tous les jours, sans interruption et sans gestionnaires dédiés. Le PROMOGEM, qui travaille sur un business plan, est doté d'un statut lui permettant d'intervenir, notamment, sur les marchés de grande agglomération, comme ceux de Castors et HLM».