Les bons points du PACASEN à Saly : la commune mieux lotie en infrastructures

Les résultats sont visibles dans la commune de Saly. Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal ( Pacasen) a produit de bons points. Aussi dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’hydraulique, les réalisations sautent à l’œil.









Lancé en 2018 et doté d’un budget de 200 millions de dollars (100 milliards F CFA), le Pacasen a pour objectif de soutenir la mise en œuvre de l’Acte III de la décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales.





L'Agence de Développement Municipal (ADM) a entamé une tournée auprès des bénéficiaires pour recueillir leurs avis, demandes et attentes. Cette tournée a démarré dans la commune de Saly.





Le responsable de communication de l'Adm, El Hadji Alassane Diallo est largement revenu sur les réalisations du Pacasen, après 40 mois d’exécution et à 10 mois de sa clôture.





En termes de réalisation, la commune de Saly est une référence en matière de mise en œuvre du Pacasen.





"Cette tournée vise d'abord à aller à la rencontre des communes pilotes du Pacasen. Le programme a permis de faire énormément de réalisations dans les 124 communes pilotes de ce programme en termes d'infrastructures dans les domaines de l'éducation, la santé, de la voirie, des équipements marchands », expose le responsable de communication de l’Agence de Développement Municipal, El Hadji Alassane Diallo.





Pour lui le maillage du territoire en infrastructures est une réalité. Le Pacasen a semi les graines de la restauration de l’équité territoriale.





« De Thilogne à Kolda, de Kolda à Kaffrine, de Kaffrine à Missirah, les réalisations du Pacasen sont visibles et palpables au bénéfice exclusif des populations. Nous repartons de Saly très satisfaits parce que nous avons rencontré des autorités locales qui comprennent les enjeux et qui ont toujours réussi les critères pour accéder aux ressources du Pacasen », a soutenu El Hadji Alassane Diallo.





L'édile de Saly, Ousmane Guèye, dont la commune a été éligible deux fois aux critères du Pacasen, s'est réjoui de l'accompagnement et de l'appui du Pacasen. Selon Ousmane Guèye, le programme a beaucoup aidé sa commune.





"Nous saluons ce programme à sa juste valeur. Nous sommes très satisfaits de l'accompagnement et de l'appui du Pacasen pour notre commune. Nous avons quatre projets et nous aimerions bien que le Pacasen nous accompagne pour leur réalisation. Il s’agit de la construction d’un centre de santé de référence à Saly avec un plateau médical pouvant accueillir les populations et les touristes ; d’un stade qui peut accueillir toutes les disciplines et avec le respect des normes de Fifa », a sollicité le Maire. A cela, il a ajouté l’aménagement d’une place publique, une maison de la femme entre autres.