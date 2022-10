Les commerçants de la région de Dakar réaffirment leur reconnaissance à Zahra Iyane Thiam

Zahra Iyane Thiam avait reçu l'instruction du Chef de l'Etat d'accompagner les marchés en termes de financements pendant qu'elle était ministre la microfinance de l'Économie sociale et solidaire. Selon les délégués de marché, cette tâche a été accomplie avec rigueur.



Aussi, les différents délégués de marché de la région de Dakar, qui se sont relayés la parole pendant un "sargal" grandeur nature dédié à la responsable politique de l'Apr, lui ont renouvelé leur confiance et affection.



Pour sa part, l’ancienne ministre a remercié les commerçants des différents départements de la région tels que Rufisque, Guédiawaye, Pikine et Dakar. "Au moins 106 marchés se sont mobilisés et sont venus jusque chez moi pour me rendre hommage. Je voudrais préciser que le Président Sall m'avait confié la mission pour laquelle ces commerçants me remercient aujourd'hui. Alors, je rends à César ce qui lui appartient. L'honneur revient au chef de l'État", a réagi Zahra Iyane Thiam. Elle a indiqué, par ailleurs, que travailler pour son pays ne requiert pas forcément un poste nominatif..



