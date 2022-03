Les confidences émouvantes de Aissatou Seydi

Arrêtée puis sortie de prison, en début de semaine, Aissatou Seydi, a dans un long post rendu hommage à sa maman. L'occasion, également, pour l'ex épouse de Mamadou Diop Iseg de revenir sur les circonstances de son mariage et de son divorce difficile avec ce dernier.







Je rends un hommage mérité à ma maman la pieuse la sociale Adja Fatou Touré !





Fille de Lassana Touré et de Kèmè Sanè mon homonyme Aissatou Sanè née en 1939 en terre d'accueil et d'hospitalité de Casamance plus précisément à Bignona où il a fait ses études primaires le moyen secondaire étant fait au Collège Ameth Fall .Elle a ouvert l'école primaire de Foundiougne avant de servir comme institutrice à l'école Rue 10.Elle fut surveillante au lycée Kennedy puis au CEM Alioune Badara Mbaye Kaba où elle a pris sa retraite.





Maman,vous êtes ma source d'inspiration à travers ton éducation dans la rigueur et humilité,dans la foi et l'abnégation dans la servitude et la solidarité avec son prochain.





Oui maman l'altruisme et la droiture sont érigés en règle dans ton modèle d'éducation. C'est pourquoi tous tes enfants dans l'humilité,la tolérance le respect et la dignité surtout la solidarité avec l'autre, ont été formaté dans notre cellule familiale.





Oui maman depuis deux ans,je traverse des moments difficiles,des difficultés nées d'un homme que j'avais choisi dans ses moments les plus incertains,les plus sombres les plus ténébreuse en 1998.Peut être cette longue histoire sera relatée un jour.Mais en combattante j'ai toujours cru en Dieu le tout puissant oui puisque éduquée à aider à tolérer à soutenir et à partager en bon talibé de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul .Avec cet homme j'ai fait le devoir de l'épouse prêt à soutenir son mari helas la suite on le sait !





Les souvenirs sont encore frais dans ma mémoire ce 09 Mai 2004,où nous avions quelques bisbilles de même que lorsqu'il est venu te demander ma main pour un mariage, ce jour j'étais avec ma soeur Mme Ndiaye Fanta Gueye dans une cérémonie à Guediawaye.





Je me rappelle il était venu te convaincre il t a dit maman donne moi Aissatou SEYDI sinon si elle se marie ailleurs elle ne pourrait plus m'aider dans le travail.





Et quand ma maman lui a posé la question qu'est-ce qu'elle va gagner dans le travail ? Nous serons des associés repond il .Et pour la confiance maman,tu as demandé à ce Monsieur d'envoyer ses parents.





Moi personnellement,c'est ma petite soeur qui m'a informé du mariage tout en me suppliant d'accepter ce mariage pour honorer notre maman qui a déjà donné sa parole.





De cette union est née ma fille,ma princesse ma raison d'être,le seul vrai bonheur que j'ai de cette union.





Je me souviens encore lorsque maman vous nous avez hébergé pendant quatre ans chez vous à la Sicap Dieuppeul 4





Oui maman je sais ce que tu ressens aujourd'hui mais je te connais femme de foi et je sais que tu le sais c'est mon destin c'est la vie,la volonté d'Allah !





J'implore le tout puissant,le misericordieux,le Clément pour qu'il t'accorde encore une longue vie pour que tu puisse encore vivre loin de ce cauchemar qui va bientôt finir inchallah !





Oui maman toute la lumière sera faite et plus que par le passé tu seras encore fière de ta fille mais surtout le l'éducation que tu m'as inculquée.





Je crois en Dieu je crois aussi à la justice de mon pays.





Pas de regret maman car en croyante je sais que nul ne peut échapper à son destin.





Je t'aime plus que tout maman oui Mm Seydi Adja Fatou Touré .











C'est vrai maman,j'ai toujours pensé pouvoir écrire un jour pour te rendre un hommage mérité mais je n'ai jamais pensé t'écrire à partir d'une cellule de prison.C'est encore le destin,la vie mais je n'ai jamais perdu espoir car la vérité finit toujours par triompher. Je suis une femme qui a toujours cru en elle et qui sait que seul le travail paie .C'est la raison pour laquelle depuis étudiante je me suis battu et je me suis forgée dans le travail pour le respect de ma dignité de femme.