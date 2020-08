Les derniers instants de la vie Cheikh Ahmad Tidiane Niass racontés par son fils

Serigne Aliou Niass, fils du défunt Khalife de la Fayda Tijaniya, Cheikh Ahmad Tidiane Niass, est l’une des dernières personnes à avoir parlé et reçu des prières de son père. Dans un entretien accordé à Seneweb, l’héritier du quatrième Khalife de Baye Niass revient sur ses échanges avec son pater.







‘’Le jours de la tabaski, il a demandé à ma sœur si j'étais de retour de voyage. Elle lui a dit non. Il a prié pour que je revienne en paix. En ce moment, il était en train de nous faire ses adieux’’, confie Cheikh Aliou Niass.





Ce dernier d'ajouter : ‘’Quand on l'a évacué à l'hôpital, je l'ai appelé pour demander l'état de sa santé. Il m'a rassuré en disant qu'il allait mieux. Je lui ai demandé de prier pour moi. Et ce qui m'intéressait le plus sur ses prières, c’est qu’il soit en bonne santé et qu'il reste longtemps avec nous. Il a prié pour moi. Et je suis la dernière personne à recevoir ses prières. Car c'est lendemain qu’il a rendu l’âme.’’





Cheikh Ahmad Tidiane Niass sera inhumé ce jeudi après la prière de 17 heures.