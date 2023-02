Les enjeux du secteur minier passés au crible

Le Ministère de la Justice a organisé, ce jeudi 16 février 2023, la cérémonie d’ouverture de l’atelier de lancement de la mission d’évaluation ciblée du secteur minier au Sénégal, dans le cadre du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP). Le thème retenu est : «Les ressources minières au cœur de la transformation structurelle de l'économie du Sénégal». L’un des objectifs de l’atelier est de partager, apprécier et clarifier la vision et la mission du secteur minier sénégalais.









Les discussions et échanges de l’atelier sont une étape, selon les explications du Pr Ibrahima Thioub. Le président de la Commission Nationale de Gouvernance du Sénégal, organe du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs de L’Union Africaine, déclare que les visites sur le terrain des experts et parties prenantes des régions représentatives de la carte minière du Sénégal et les rencontres avec les acteurs de la société civile, associations communautaires, autorités publiques, les entreprises minières, vont également permettre d’avoir un regard consensuel autour des problèmes qui se posent quant à l’exploitation des ressources minières.





L’atelier va être, aussi, une occasion pour parler des contrats liés à l’exploitation, les impacts sociaux, environnementaux, les richesses générées par ces ressources. « Nous devons soumettre tout cela à une bonne gouvernance au service d’un développement humain et du plus grand nombre», a souligné Pr Thioub.