Les jeunes Apr de Guédiawaye sur l’affaire Sonko-Adji Sarr : « Il n'y aura pas d'élection si… »

Les jeunes de Lat Diop se veulent clair sur l’affaire de viols qui oppose le leader de Pastef/Les Patriotes et la jeune femme masseuse Adji Sarr. En conférence de presse ce samedi 27 août, ces jeunes républicains de Guédiawaye et militants du responsable de Benno Bokk Yaakaar (Bby) de la localité ont déclaré haut et fort qu’«il n’y aura pas d’élection à Guédiawaye si Ousmane Sonko n’est pas jugé et tirer cette affaire au clair ». Selon eux, le leader de Yewwi Askan Wi, qui a déjà annoncé sa candidature pour la Présidentielle de 2024, devrait plutôt éclairer la lanterne des Sénégalais sur les faits qui lui sont reprochés au lieu de « bluffer l’opinion autour d’un supposé complot ».









« Nous, jeunes de l’APR de Guédiawaye, dénonçons d’ores déjà l’entreprise de désinformation et de captation du jugement des Sénégalais qui ne sont pas dupes, menée par le leader de Pastef et qui continue à faire ce qu’il sait le mieux faire c’est-à-dire ‘’parler, parler, parler et encore et toujours parler jusqu’à temps d’avoir quelque chose à dire’’. Si Monsieur Sonko veut entretenir par le brouhaha et le bruit à tout crin l’idée qu’il ne pourra pas répondre aux questions que la justice va lui poser tôt ou tard, il se trompe lourdement. Il ne pourra pas faire l’économie d’un éclaircissement sur ses faits, qui du fait de ses dénégations, utilisées pour bluffer l’opinion autour d’un supposé complot ; lequel complot serait plutôt celui de son dos contre sa poitrine qui aurait dû être celui d’un kilifa bou meut seuk !!! », a déclaré Cheikh Oumar Mbaye, chargé de la communication de la cellule des jeunes de Lat Diop de Guédiawaye.





Mieux, il ajoute : « Je tenais ici, au nom de toute la jeunesse de Guédiawaye, à interpeller directement le ministre de la Justice, en l’occurrence Maître Malick Sall, et le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, qui est chargé d’organiser les élections, qu’il n’y aura pas d’élections à Guédiawaye si le sieur Ousmane Sonko n’est pas jugé. On est intransigeant là-dessus. Il est inadmissible dans un état de droit, une soit disant personnalité qui a été accusé de viols, de violation de couvre-feu, de l’appel à l'insurrection, d’atteinte à la sûreté de l’Etat, de diffamation, de diffusion de fausses informations, se prétendre être le président de la République du Sénégal pour 2024. Nous lançons un appel au ministre de l’Intérieur que les jeunes de Guédiawaye disent non ! Il n’y aura pas d’élection à Guédiawaye si cette affaire n’est pas mise au clair ».





« Le peuple sénégalais a le droit de savoir et comprendre… »





Ces jeunes républicains estiment que le peuple sénégalais a le droit de savoir et comprendre pourquoi « l’entêtement d’un seul homme à refuser l’évidence de sa légèreté, a conduit à des malheureux évènements qui ont causé la mort de 14 jeunes innocents et la perte de milliards de nos francs investis par des citoyens qui se tenaient loin de ce vaudeville politique scabreux !!! ».





Pour Cheikh Oumar Mbaye et Cie, l’actuel maire de Ziguinchor, avant de déclarer sa candidature pour 2024, « le respect qu’il doit aux Sénégalais aurait dû le pousser à répondre à ces accusations et à laver son honneur ». A en croire ces jeunes, Ousmane Sonko veut « vampiriser le débat politique pour que les Sénégalais aient l’impression que lui seul est notre choix, comme si l’ère des hommes providentiels n’était pas révolue ».





Ces jeunes républicains ne veulent plus se laisser faire. Ils comptent désormais y mettre un terme. « Nous, jeunes de l’APR de Guédiawaye, nous nous tenons prêts pour porter chaque fois que nécessaire, la contradiction à ce fauteur de troubles qui ne se sent bien que dans la tension et la vindicte. Que nos aînés de l’Apr en soient convaincus, la jeunesse républicaine est là, prête au combat et à suivre dans la discipline les voies qui lui seront désignées pour atteindre nos objectifs : maintenir le Sénégal sur le chemin de l’émergence et lui épargner l’aventure d’une prise de pouvoir par des gens qui sont déjà en train de s’étriper entre eux alors que le Sénégal est à la croisée des chemins qui consolident les avancées apportées, c’est indéniable, par son Excellence Macky Sall, président de la République, auquel les jeunes de Guédiawaye disent à travers notre équipe motivée : Dieureudieuf Gacce Galama Monsieur le Président pour tout ce que vous avez réalisé pour le Sénégal et pour notre jeunesse ».





