Les larmes de Jurgen Klopp en rendant hommage à Steven Gerrard après le sacre

« Club historique qui court après sa gloire d’autan. » Voilà comment Liverpool a pu être qualifié par certains ces dernières années après avoir essuyé de nombreux échecs, notamment sur la scène nationale. Mais aujourd’hui, la donne a changé. Avec Jürgen Klopp à sa tête, les Reds ont pu soulever la Ligue des Champions et remporter cette année le titre tant espéré de champion d’Angleterre.

30 ans après le dernier sacre national, Liverpool renoue enfin avec la victoire. De quoi rendre heureux les supporters, les joueurs, mais également les ex-joueurs du club. Ces derniers n’ont pas été oubliés par Klopp au moment où il s’est exprimé sur Sky Sports. Très ému et en larmes, le technicien allemand a salué l’héritage laissé par les légendes, à l’image de Steven Gerrard et Kenny Dalglish.

"This is a big moment, I have no real words. I am completely overwhelmed. I never thought I would feel like this!" ????



