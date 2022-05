Santé : Les ministres africains jettent les bases d’un système plus résilient

Après la réunion des experts de l’ensemble des pays de l’OMS qui a permis d’identifier les défis et les domaines d’amélioration des soins chirurgicaux en Afrique, au tour des ministres africains de la Santé de se réunir pour une plénière, ce vendredi 06 mai, afin d’élaborer un plan d’action régional. Ce symposium est un moment d’échanges, de partage et de réflexions autour de la problématique des soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques.









Par le biais de l’ONG Mercy Ships, ces décideurs africains comptent travailler ensemble afin de développer des plans nationaux pour le renforcement des systèmes de santé et éradiquer cette pénurie d’anesthésistes et de chirurgiens et redonner vie à des milliers de malades.





Ce bateau accosté actuellement à Dakar, a depuis 30 ans maintenant en Afrique, sauvé des vies, prévenu l’invalidité et redonné le sourire aux malades. Aujourd’hui à Dakar, il mène des opérations de chirurgie, de formation des paramédicaux, de mentorat et plus globalement de renforcement du système de santé.





L'arrivée du deuxième navire, prévue le 28 mai, est une deuxième opportunité offerte au Sénégal mais également à toute l’Afrique. Dans le cadre du Global Mercy, le plus grand navire hôpital civil, un autre partenariat sera scellé pour d’autres possibilités de soins pour les Sénégalais et pour tous les Africains.