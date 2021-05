Les moments où Edouard Mendy a prouvé qu’il est le meilleur gardien de la saison 2020-2021

Arrivé l’été dernier en provenance du Stade Rennais contre 24 millions d’euros, Edouard Mendy a clairement atteint une autre dimension à Chelsea. Le gardien de but international sénégalais est le deuxième portier dans les cinq grands championnat à avoir réalisé le plus de clean sheets devant Thibaut Courtois du Real Madrid (16), derrière Mike Maignan de Lille (20) et ex-aequo avec Jan Oblak de l’Atletico (18) et Ederson de Manchester City (18).Finaliste de la Ligue des Champions avec les Blues, le joueur de 29 ans a toutefois accomplit plus d’arrêts décisifs par rapport à ses compères. Dans cette vidéo ci-dessous d’une durée deux minutes Mendy démontre carrément qu’il est sans doute l’un des meilleurs gardien de but de haut-niveau en activité et peut-être le meilleur portier de cette saison qui tire à sa fin.