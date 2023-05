Barth remercie Macky Sall : « C’est la première fois qu’un Chef de l’Etat… »

Tout est bien qui finit bien !



Le forum mondial de l’économie sociale et solidaire, qu’a accueilli Dakar ces 6 jours, vient de prendre fin. A l’occasion de la plénière de clôture de l’événement, ce 6 mai au Grand théâtre, le maire de la ville de Dakar, Barthélemy Dias a remercié la participation symbolique du Chef de l’Etat Macky Sall à la cérémonie d’ouverture.



« Je voudrais d’abord remercier l’Etat du Sénégal pour son implication, sa participation et sa contribution à la réussite de ce 6ème Forum mondial de l’économie sociale et solidaire. Vous me permettrez de remercier personnellement M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal. Je voudrais dire que c’est moi en tant que maire de la ville de Dakar qui ai pris la responsabilité en ma double qualité de député maire de la ville de Dakar, d’inviter officiellement son Excellence le Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, à l’ouverture officielle de la cérémonie de ce 6ème forum. Je voudrais insister sur ces remerciements parce que de toute l’histoire des forums sur l’économie sociale et solidaire, c’est la première qu’un Chef d’État a accepté de venir ouvrir et présider la cérémonie. Cela a une signification multiple notamment de montrer qu’au Sénégal nous croyons fortement à l’économie sociale et solidaire …», a indiqué l’édile de la ville de Dakar, à l’entame de son discours, sous une forte acclamation de l’assistance.