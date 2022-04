Les précisions de l’entreprise BISA

L’entreprise Bisa (Basturk immobilier société anonyme) a tenu à apporter des éclairages sur le différend qui l’oppose au chanteur Mame Goor Diazaka. Elle annonce d’ailleurs qu’une plainte a été déposée contre le chanteur qui sera poursuivi pour diffamation et injures.









Bisa, une société de construction pratiquant dans la production et l’approvisionnement du béton prêt à l’emploi, est la plus grande centrale à béton du Sénégal, avec une capacité de production de 240 M3 h, un parc logistique contenant 19 véhicules et une première production de béton livrée le 26 août 2020. Ibrahima Sy, le directeur délégué du groupe MFB, propriétaire de Bisa, informe que Bisa a participé « de manière directe et indirecte aux grands projets étatiques et privés du pays, à la transformation de la construction du pays dans le sens où grâce à l’approvisionnement rapide du béton prêt à l’emploi, les projets peuvent avoir une échéance très courte ». Il cite à titre d'exemples, le nouveau stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, la nouvelle ambassade turque aux Mamelles et plusieurs autres projets étatiques et privés entre Dakar, Thiès et Saly.





En effet, tient-il à rappeler, en mars 2021, les autorités ont fait savoir à Bisa que la bretelle que Bisa avait construite pour les riverains (sortie N°10 sur l’autoroute à péage) devrait être fermée car une bretelle à péage sera mise en place à partir du 30 septembre 2022. A l’époque, "les populations y compris le riverain qui fait les dénonciations étaient partis combattre la fermeture de cet accès. Bisa a fait savoir aux populations qu’elle sera à leurs côtés, et aux côtés de l’Etat et de Eiffage pour toute action, vu le positionnement neutre de l’institution", explique M. Sy. Il était alors question de trouver une voie de contournement sur 2 kilomètres. Mais une autre solution s’imposait et consistant à acquérir un terrain derrière l’institution pour pouvoir accéder à la route principale et à l’autoroute, ce qui réduira la distance de la voie de contournement proposée à cet effet. Ainsi, Bisa a acheté ce terrain et en a fait la délimitation. Or, " le riverain s’était fait faire un chemin dans le terrain que Bisa a acheté et le chemin sera naturellement fermé. Nous lui avons proposé de construire une voie lui permettant d’accéder directement à la route principale ainsi qu’à l’autoroute et toutes les parties étaient d’accord (Bisa, le riverain, la mairie et la sous-préfecture) et Bisa allait prendre en charge la construction… Subitement, on a reçu des vidéos, des menaces, des injures et propos racistes de la part de ce riverain, on a décidé de porter plainte ". Une plainte reçue ce matin par le riverain (Mame Goor : ndlr) ; "Les autorités ont trouvé une voie de contournement qu’il ne veut pas emprunter ", regrette encore Ibrahima Sy.





Quid des accusations portées à l'endroit de Bisa? Ibrahima Sy précise que le groupe MFB qui pilote "une société comme FKS pratiquant depuis 15 ans d’existence, qui n’a aucun problème avec les mairies de Mbao, Rufisque-ouest, Rufisque, ne va pas investir dans une société qui ne serait pas en règle". Pour rappel, depuis 2006, le groupe MFB, dans le cadre de ses activités au Sénégal, a investi plus de 200 millions de dollars.