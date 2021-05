Les sublimes images de l'éclipse totale lunaire dans le Pacifique

Cette éclipse est particulière car elle coïncide avec une “super Lune” c’est-à-dire que la pleine lune apparaîtra relativement plus grosse que la moyenne car elle sera assez proche de la Terre, à 358.000 km, ce qui lui vaut ce qualificatif.

À ce moment-là, la lune apparaît 30% plus lumineuse et 14% plus grande qu’à son point le plus éloigné. “C’est très important”, avait souligné avant l’évènement Andrew Jacobs conservateur de l’astronomie à l’Observatoire de Sydney qui prévoyait de réunir des amateurs et des experts lors d’une soirée pour l’événement. “Je m’attends à une nuit claire”, avait-il ajouté.