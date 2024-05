Les vendredis de SupdeCo : Jean-Luc Melenchon, invité d’honneur, offre sa vision sur les enjeux géopolitiques

Une longue tradition perpétuée. Le vendredi 18 mai, le groupe SupdeCo a accueilli Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de sa traditionnelle conférence, « Les vendredis de SupdeCo ». L'événement a attiré une foule considérable, signe -sans doute- de l'intérêt suscité par la présence de l'ancien candidat à l'élection présidentielle française, venu s'exprimer sur le thème « Instabilités géopolitiques dans le monde : Conséquences directes à court et moyen terme pour l’Afrique ».











L’invité du jour a, tout d’abord rendu hommage au peuple palestinien et remercié l’établissement de lui avoir ouvert ses portes au moment où de nombreuses universités en France les fermaient. Jean-Luc Mélenchon, fondateur du parti La France Insoumise, a offert une analyse globale de la situation géopolitique actuelle. Il a notamment mis en corrélation la quête de suprématie des grandes puissances mondiales, notamment les États-Unis, et les conflits et troubles rencontrés à l'échelle internationale. Il a particulièrement mis en avant l'essor des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui inquiète les puissances occidentales en raison de leur potentiel à diversifier l'économie mondiale et à contester l'hégémonie américaine.





Invitant les États africains à prendre davantage de contrôle sur leur destin, Jean-Luc Mélenchon a insisté sur la nécessité pour ces pays de s'intégrer plus activement aux instances décisionnelles mondiales, de produire localement ce qu'ils consomment et de garantir l'accès gratuit aux biens communs, tels que l'eau. Il a également profité de cette tribune pour présenter son dernier ouvrage, « Faites mieux ! Vers la Révolution citoyenne », dans lequel il développe ces idées.





Le directeur général de SupdeCo, Abdoul Aziz Sy, s'est félicité de la réussite de l'événement et a exprimé sa gratitude envers l'invité. Il a révélé que l'idée de faire venir Jean-Luc Mélenchon remontait au début de l'année 2024, mais que les tensions politiques avaient retardé cette volonté. « Pour nous à SupdeCo, il est essentiel que nos étudiants rencontrent les plus grandes personnalités du monde et échangent sur ces problématiques. Les vendredis de SupdeCo sont un cadre d’expression démocratique où nous accueillons régulièrement ces personnalités en toute liberté et de tous bords politiques », a-t-il déclaré.





Cette conférence s'inscrit dans la tradition de SupdeCo de promouvoir le dialogue et l'échange intellectuel. Elle offre aussi à ses étudiants l'opportunité de se confronter aux enjeux contemporains avec les acteurs de premier plan et issus de divers secteurs.