Lettre de politique sectorielle 2021-2025: Le ministère de l’Environnement décline sa feuille de route

Après avoir enregistré 64% de taux de réalisation et une « très belle performance » en termes de mise en œuvre des ressources nécessaires à la réalisation de ses activités au cours de l’année 2020, le ministère de l’Environnement et du Développement durable vise loin pour les cinq ans à venir. En effet, déclinant sa feuille de route pour la Lettre de politique sectorielle 2021-2025 de son ministère, Abdou Karim Sall a annoncé le recrutement de 10 000 emplois verts dans le domaine notamment, de la reforestation et du reboisement. Des recrutements qui, selon lui, vont démarrer, au plus tard, le 1er mai 2021.

Objectif, « assurer le reverdissement durable du territoire national »







Le ministre qui présidait, ce mardi 27 avril 2021, à Dakar, la cérémonie d’ouverture des travaux de la revue annuelle du programme de performance de l’année écoulée de son ministère, signale que lui et son équipe sont en train d’y travailler pour mettre en place la logistique nécessaire pour ces nouveaux emplois.

Il ajoute que ces emplois vont permettre d'«assurer la réalisation de l'objectif du Chef de l'Etat, Macky Sall, à savoir : le reverdissement durable du territoire national mais également, mettre le focus sur les établissements scolaires, les axes routiers, les axes autoroutiers, entre autres.





La campagne de reboisement sera d'«envergure pour cette année





En perspective, Abdou Karim Sall renseigne que, pour cette année en cours, la campagne de reboisement sera une campagne d’«envergure». Laquelle sera aussi une occasion pour son ministère, de « matérialiser » cet objectif du Président Macky Sall qui, dit-il, « veut que le Sénégal soit vert ».

Au cours de cette rencontre de deux jours (les 27 et 28 avril), le ministère de l’Environnement et du Développement durable, en rapport avec les différents acteurs (Institutions de la République, ministères sectoriels, société civile, partenaires techniques et financiers, etc.), procédera à l’examen et à la validation de documents stratégiques tels que : le rapport annuel 2020, les axes d’orientation de la Lettre de politique du secteur de l’environnement et du développement durable et le cadre de performance 2021-2025.