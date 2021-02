Levée de l’immunité parlementaire de Sonko: le bureau de l’Assemblée nationale donne un avis favorable !

Lors de la réunion tenue, jeudi, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale ont pris la décision de « la poursuite de la procédure suite à la requête du Garde des Sceaux, ministre de la Justice », pour la levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. Selon une source parlementaire de Lesoleil.sn, la Conférence des présidents a, pour sa part, décidé de tenir une réunion, en début de semaine prochaine, de la commission compétente sur cette même affaire. Et cette rencontre devrait d’ailleurs déboucher sur l’élection de la commission had hoc chargée d’examiner la requête du ministre de la Justice, Maître Malick Sall.« La commission des lois, chargée de statuer sur le fond de la procédure de l’immunité parlementaire, va se réunir, lundi prochain à 10h, en vue de mettre sur pied la commission had hoc qui sera chargée de faire l’instruction », ajoute la même source. Celle-ci précise, par ailleurs, que le Bureau et la Conférence des présidents ne se sont réunis que pour cette affaire Ousmane Sonko. La preuve : ils ont décidé de programmer les textes de lois en instance. A ce titre, il faut signaler que le projet de loi sur le partenariat public-privé, le projet de loi sur l’architecture et l’organisation de la profession des architectes et celui sur les textes administratifs sont tous programmés.Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko, est visé par une plainte pour « viols et menace de mort » introduite par une jeune masseuse de 21 ans du nom d’Adji Sarr.